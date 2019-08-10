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Son dakika haberleri... Edirne Büyükismailce'de deprem meydana geldi (10 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Edirne'nin Büyükismailce ilçesi depremle sallandı. Deprem, saat 09.39'da yerin 10.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberleri... Edirne Büyükismailce'de deprem meydana geldi (10 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege ve Akdeniz bölgelerinin ardından bugün Marmara Bölgesi'nde deprem oldu.

Deprem, Edirne'nin Büyükismailce ilçesinde meydana geldi.

Depremin saat 09.39'da gerçekleştiği kaydedildi.

3.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #edirne #büyükismailce #deprem
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