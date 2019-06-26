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Son dakika haberleri... Edirne Meriç'te göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü! Valilikten ilk açıklama

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır" denildi

Son dakika haberleri... Edirne Meriç'te göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü! Valilikten ilk açıklama

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.

Kazada 10 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kaza #meriç #edirne
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