Son dakika haberleri! Ege'de deprem oldu (22 Ekim 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)
Ege Denizi'nde saat 15.23'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 22.10.2019, 15:34 22.10.2019, 15:47
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, saat 15.23'de meydana geldi.
Yerin 9.9 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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19°
parçalı az bulutlu
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