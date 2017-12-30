Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizinde deprem oldu.
Depremin yerin 9,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Sarsıntının saat 11.56'da olduğu aktarıldı.
3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi.
ulusal.com.tr
Ege Denizinde saat 11.56'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizinde deprem oldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.