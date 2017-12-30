Ege Denizinde saat 11.56'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizinde deprem oldu.



Depremin yerin 9,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



Sarsıntının saat 11.56'da olduğu aktarıldı.



3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi.



ulusal.com.tr