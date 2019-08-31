Ege Bölgesinde bulunan fay hatlarındaki hareketliliğin nedenlerini anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede büyük depremlerin beklenmediğini söyledi. "Artçı depremler devam ediyor ama büyük değil" diyen Sözbilir, bölgede 100'e yakın fay hattının var olduğunu ve bu hatların birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çizdi

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Bölgesinde bulunan fay hatlarındaki hareketliliğin nedenlerini TRT Haber'de anlattı.



Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremler sonrası önemli uyarılar yapıldı.



İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, hareketliğin nedenlerini ve uyarılara dair kritik açıklamalar yaptı.



TRT Haber'e konuşan Sözbilir, oluşan ana şokun bir normal faydan kaynaklandığının ortaya çıktığını söyledi.



Bölgede artçı depremlerin devam ettiğini ifade eden Prof. Sözbilir, depremlerin büyük olmadığını belirtti.



Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede büyük depremler beklenmediğinin altını çizdi.



Bölgede 100'e yakın fay hattı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, bu hatların birbiriyle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.



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