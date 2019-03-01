Ege Denizi'nde saat 16.37'de yerin 8 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.



AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, deprem saat 16.37'de meydana geldi.



Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.



KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem Ege Denizi Sakız Adası'nda oldu.



Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 11 kilometre olduğu aktarıldı.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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