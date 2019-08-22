Ege Denizi'nde saat 16.12'de yerin 14 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 16.12'de deprem oldu.



Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde gerçeleştiği belirtildi.



Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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