Azerbaycan'da Öncü Gençlik eylemine büyük ilgi
Azerbaycan'da Öncü Gençlik eylemine büyük ilgi
Çin ABD'ye dava açtı
Çin ABD'ye dava açtı
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Ege Denizi'nde deprem (4 Eylül 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde saat 09.18'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberleri! Ege Denizi'nde deprem (4 Eylül 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.

Deprem, saat 09.18'de meydana geldi.

Verilere göre, deprem 3.7 büyüklüğünde oldu.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

Etiketler; #ege #deprem #ege denizi #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.