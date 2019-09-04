Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde saat 09.18'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.



Deprem, saat 09.18'de meydana geldi.



Verilere göre, deprem 3.7 büyüklüğünde oldu.



Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.



Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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