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Son dakika haberleri! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ege Denizi'nde saat 10.57'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı. Bu arada Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4.5, derinliğinin de 19.9 kilometre olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Bilgilere göre, deprem saat 10.57'de 4.4 büyüklüğünde oldu.

Yerin 35 kilometre derinliğinde olduğu ifade edilen depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4.5, derinliğinin de 19.9 kilometre olduğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #ege denizi #deprem #kandilli rasathanesi #AFAD #son dakika #son dakika haberleri
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