Son dakika haberleri... Ege kıyıları halka kapatılıyor! Halkı plaja sokmuyorlar

Gürültüyle gündeme gelen Ege kıyılarının sorunları diz boyu. Kamunun olan kıyılar kamuya kapatılıyor. Kıyılar yasak olmasına rağmen imara açılıyor. Milli Emlak sahilleri eğlence mekanlarına kiralıyor ve o sahillere vatandaş da alınmıyor. İşte Ufuk Akkaya’nın haberi ve Özgür Doğu Saymaz’ın görüntüleri

Kıyıların bölünemeyeceği, geçişin kapatılamayacağı hem anayasa hem de özel kanun ile belirlenmiş. Ancak kıyılarımız çeşitli işletmelerin işgali altında.



İzmir Çeşme’nin Ayayorgi koyunda, kıyı şeridi dahil tamamı işletmelerle kaplı. Ne ilk elli metre kuralına ne de ikinci elli metre kuralına uyulmuyor. Dahası işletmeler sahili bile duvar ya da paravan marifetiyle bölmüş.



Bu örneklerin olduğu sahillere halk giremiyor, girmek istese para ödemeye mecbur. Giriş ücreti ödemek, denize özgürce gireceğiniz anlamına gelmiyor. Eğer sahilde güneşleneceksiniz şezlong ve şemsiyi kiralamanız gerek. Fahiş otopark ücretinin dışında bu noktalara dışarıdan yiyecek getirmeniz de yasak.



Kanun ilk elli metreye bir çivi bile çakılamayacağına hükmediyor. İkinci elli metreye de betonarme yapılar yapılamıyor. Sahillerdeki iskeleler aslında yasal değil.



Ulusal Kanal ekibinin iskeleye gitmesine gerek kalmadı. Otel görünümlü rezidansın güvenliği ekibimizin yanına geldi.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ



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