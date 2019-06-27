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Son dakika haberleri... Ekonomist Uğur Civelek, canlı yayında erken seçim tarihini açıkladı

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal canlı yayınında "Eğer ana muhalefet ve iktidar cephesi, temel konularda uzlaşamazlarsa evet, bir iki ay içerisinde erken seçim konusu gündeme düşebilir" dedi

Son dakika haberleri... Ekonomist Uğur Civelek, canlı yayında erken seçim tarihini açıkladı

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Halkın Ekonomisi programı canlı yayınında Murat Şahin'in sorularını yanıtladı.

Şahin, Civelek'e "Bir baskın seçim beklentisi içerisinde misiniz?" diye sordu.

Uğur Civelek de soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Eğer ana muhalefet ve iktidar cephesi, temel konularda uzlaşamazlarsa evet, bir iki ay içerisinde erken seçim konusu gündeme düşebilir. Yani şöyle düşünün. Şu anda MHP destekli AKP, Meclis'ten istediği yasaları çıkarıyor ama AK Parti içinden bir iki parti çıkar da Meclis çoğunluğu elden giderse Meclis'te istediği kararları çıkaramazsa Meclis ile Beştepe çatışması, Türkiye'deki istikrarsızlığın büyümesine sebep olmaya başlarsa o zaman erken seçim konuşulması kaçınılmaz hale gelir."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ekonomi #uğur civelek #ulusal kanal #erken seçim
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