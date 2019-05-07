Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşımızın önünde, huzurunda bazı kişilerin yanlışlarını açıklayacağız. Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz" açıklaması yaptı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Karar vericilerin yaptığı bu yanlışların asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla gereken cevapların verilmesi konusunda yol yürüyeceğimizi belirttim kendilerine.



Umarım süreci en sağlıklı şekilde toparlarız.



Elbette hakkımızı hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır.



Bu konuda çok üst seviyede sorguladığı şeyler var.



Karar birliğimiz var, genel başkanımız da grup toplantısında açıklıyordur.



Vatandaşımızın önünde, huzurunda bazı kişilerin yanlışlarını açıklayacağız.



Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim."



ulusal.com.tr

