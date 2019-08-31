İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir nikah için Batman'a giderken Diyarbakır'da CHP İl Başkanı ile ardından da terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarından HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile buluştu. "Cumhuriyet değerleri milli iradeye, adalete ve hukuka saygılı olmayı gerektiriyor" diyen İmamoğlu, ardından eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'ni ziyaret etti.



HDP'Lİ ESKİ BAŞKANLAR İLE BULUŞTU



İmamoğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.



"MİLLİ İRADE, ADALET, HUKUK..."



İmamoğlu, sosyal medya hesabından buluşmalar ile ilgili "Söz verdiğim bir nikah için Batman'a giderken Diyarbakır'da CHP İl Başkanımızla ardından da Kayapınar Belediyesi'nde seçilmiş Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluştuk. Cumhuriyet değerleri milli iradeye, adalete ve hukuka saygılı olmayı gerektiriyor." açıklaması yaptı.



TAHİR ELÇİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİ



İmamoğlu, daha sonra eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti.



Ekrem İmamoğlu, ziyarete ilişkin "Hain bir saldırıda kaybettiğimiz eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret ettik. Ruhu şad, ülkemizin ve güzel ailesinin başı sağ olsun. Teröre karşı 82 milyon yurttaş dimdik duracağız, bu mücadelenin bekçisi Cumhuriyettir, demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür." dedi.



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