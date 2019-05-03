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Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu: Farklı duyumlarımız var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin raylı sistem gelirleri ve Ulaştırma Bakanlığı'na yapacakları ödemelere ilişkin değişiklik için "Aslında olaya belediyenin önemli gelir kaynağı olarak bakmamak lazım. Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakmak lazım. Bu kararları alırken seçime göre mi, şehirlerin adalet duygusuna göre mi karar veriyorlar bunu inceliyoruz. Farklı duyumlarımız da var, bunları da inceliyoruz. Ama alınan karar hiç de adil değil, öyle görünüyor" dedi

Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu: Farklı duyumlarımız var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'daki CHP'li belediye başkanları buluşmasında konuştu.

İmamoğlu, belediyelerin raylı sistem gelirleri ve Ulaştırma Bakanlığı'na yapacakları ödemelere ilişkin değişiklikle ilgili konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aslında olaya belediyenin önemli gelir kaynağı olarak bakmamak lazım. Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakmak lazım. Bu kararları alırken seçime göre mi, şehirlerin adalet duygusuna göre mi karar veriyorlar bunu inceliyoruz. Farklı duyumlarımız da var, bunları da inceliyoruz. Ama alınan karar hiç de adil değil, öyle görünüyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul büyükşehir belediyesi #ekrem imamoğlu
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