CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti "PKK/HDP ile aynı gemide olduklarını" söyledi. İmamoğlu, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaretini de değerlendirdi. İmamoğlu "Kim terörist bu ispat ister. Beraber Diyarbakır sokaklarında yürüdük, bir suçu varsa neden sokakta?" diye sordu

Hem sözde "Barış Mitingi" hem yapılan açıklamalar... Hükümet PKK'nın siyasi kolu HDP'ye kayyum hamlesi yaptı. İttifak iyice ayyuka çıktı. CHP'nin HDP'yi kurtarma mesaisi sürüyor.



Son açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. PKK ile HDP'nin bağını inkar etti. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü savundu.



İmamoğlu, PKK'nın siyasi koluna yapılan kayyum hamlesini kendi yaşadıklarına benzetti. "Aynı yerdeyiz" sözünü yineledi.



Türk hakkında açılmış birçok dava ve soruşturma var. Ancak tutuksuz yargılanıyor.



Röportajlarında ve konuşmalarında sık sık Terör Örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan Ahmet Türk, "terör örgütü talimatlarını uygulamakla" suçlanıyor.



İmamoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu'nun Ahmet Türk'e seçime girme hakkı verdiğini ifade etti.



CHP'li Belediye Başkanı HDP ile aynı gemide olduklarını da söyledi.



1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde de HDP ve CHP'li isimler bir araya gelmişti. İstanbul Kartal'daki mitingde kayyumlar eleştirilmiş, yapılan operasyonların durdurulması istenmişti. Mitinde, HDP milletvekilleri, CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılmıştı. Hakkında açılan davadan dolayı imza vermek zorunda olduğu için Ahmet Türk ise eyleme yazılı mesaj göndermişti. Türk'ün mitinge gönderdiği mesaj da, "Barış; adalet, eşitlik ve özgürlükle gelecek." ifadeleri yer almıştı.





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