İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine dair açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Bütün incelemeleri yapmış, bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur seçime girebilir dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların önünde görüştüm. Nerede görüştüm? Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye başkanı vardır. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum gerçekten üzülüyorum memleketim adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum.



O vatandaşlarımız başvurularını yaptılar. Engel yok diyen YSK. Bir suçu varsa neden dışarıda? Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Yapılan iş yanlıştır. Bu yanlışı düzeltin ki birilerinin eline fırsat geçmesin."



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