Ekrem İmamoğlu, "Ben vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini tavsiye ederim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi" ifadelerini kullandı

Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları belirtti:



"Ben vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini tavsiye ederim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi. Oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendilerine görev bilmiş insanların orada olduğu doğrudur."



ulusal.com.tr