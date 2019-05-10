Ekrem İmamoğlu, "Ben vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini tavsiye ederim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi" ifadelerini kullandı

Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları belirtti:



"Ben vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini tavsiye ederim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi. Oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendilerine görev bilmiş insanların orada olduğu doğrudur.



Benim kişiye göre stratejim yok, Kürt vatandaşım benim kardeşim, AKP’ye oy vermiş olan vatandaşım benim kardeşim. Benim stratejim 16 milyon insan.



Partimiz bir kampanya başlattı, ilgi olduğunu görüyorum. Verdiğimiz bir seferberlik aslında. Partimiz süreci takip ediyor. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum.



İşimiz kolay, bizim rakibimizle işimiz yok. Bizim muhatabımız 16 milyon insanımız. Kucaklaşacağız, buluşacağız, güler yüzle, hoş sohbetle, iyi bir yönetimin İstanbul’a layık olduğunu bütün insanlara hissettireceğiz. İnsan, siyasi parti ayırt etmeksizin herkesin oyuna talip olan anlayışımızla devam edeceğiz. Benim iftar sofralarım 10 yıldır halkımızın evidir."



CHP'li Muharrem İnce de şunları söyledi:



"YSK seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Ampulün üstüne, ortasına bastı falan bunların hepsi boş tartışmalar. Bu seçimde şaibe yoktur. Şaibe YSK’dedir.



Meseleyi CHP meselesi olarak görmeyen 82 milyon kişinin buna destek olacağını görüyorum. Mutlu bir Türkiye, kardeşçe yaşadığı Türkiye’yi kurabilmemiz için 23 Haziran’da İmamoğlu’nu açık ara farkla seçtirmemiz lazım."



ulusal.com.tr

