Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Babacan ve yeni parti yorumu: Umarım hep birlikte güzel işlere imza atarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti hazırlığına dair "Umarım hep birlikte güzel işlere imza atarız. Şunu kast ediyorum Türkiye’nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz" dedi. İmamoğlu, kendilerini rahatsız eden bazı verilerin var olduğunu ve bunları, somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti hazırlığını yorumladı.



İmamoğlu, Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.



İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:



"Umarım hep birlikte güzel işlere imza atarız. Şunu kast ediyorum Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz."



"BİZİ RAHATSIZ EDEN VERİLER VAR



İmamoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, önceki dönemlere ilişkin araştırma ve teftişlerin sürdüğünü belirterek yolsuzluk konusunda rahatsız edici verilere ulaşıldığını, bunlar somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.



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