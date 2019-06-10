Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile çıkacağı canlı yayınla ilgili açıklama yaptı. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatör seçilmesinin değerlendiren İmamoğlu, rakibi Yıldırım'a başarılar dileyerek "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY" açıklaması yaptı

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile çıkacağı canlı yayın programının detaylarının belli olmasının ardından rakibi Yıldırım'a başarılar diledi.



FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatör olacağı program, 16 Haziran 2019 Pazar günü 21.00'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.



İMAMOĞLU'NDAN YILDIRIM'A MESAJ



Ekrem İmamoğlu, canlı yayın detaylarının belli olmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.



İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a başarılar dileyerek İsmail Küçükkaya'nın moderatör olmasını değerlendirdi.



İmamoğlu, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr