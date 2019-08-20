İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ’den 50 kişinin işten çıkarılmasına dair "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum açıklamak yerine geniş çaplı açıklamalarımızla sizleri bilgi sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ’den 50 kişinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar.



Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor.



Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler.



Bunlar mümkün.



Tek tek, kurum kurum açıklamak yerine geniş çaplı açıklamalarımızla sizleri bilgi sahibi yapacağız."



ulusal.com.tr