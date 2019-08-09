İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ravza Kavakcı ile ilgili bir kampanya başlatıldı 'Ya istifa etsin ya da borcunu ödesin' şeklinde. Yine buna benzer isimler var mıdır, geçmiş dönemde belediye kaynaklarıyla veya bankamatik memuru olan?" sorusuna "Mümkündür. Buna bakıyoruz. Çünkü bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı. Kuruma bir becerisini sunma le ilgili bir hedef koymalı. Siyasal iletişim, bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil. Bu birincisi etik tarafı. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var. Buna da hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar. İdari müfettişler bakıyorlar. Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz. Bize gelen ihbarları inceliyor, tarama da yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. 85 bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerinden de yönetilmiyor. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem. İştiraklere yöneticilerimiz daha yeni atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun" yanıtını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Saraçhane’deki merkez binanın bahçesinde çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı, sonra içeri geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İmamoğlu’na sorular sorular ve verdiği yanıtlar şöyle oldu:



"İSBAK’ta tartışma yaratan atama ve iki kurumun yöneticisinin değişmemesi ile ilgili eleştiriler var. Ne diyeceksiniz?



- İSBAK’ta devam etme değil, yeni bir arkadaşımız. Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik. Atamalar da bu yönde yapıldı. Devam etme kararı verdiğimiz bir kısım arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Bir kısım boşta duran 8’e yakın iştirakimiz var henüz atama yapmadığımız. Çalışmalarımız sürüyor. Bu bir insan kaynağını değerlendirme metodu. Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri her zaman söylüyorum. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımız kadar başarılı yüzlerce binlerce insan da olabilir. Elimize gelen bizimle görüşen farklı referanslarla bizimle buluşan arkadaşlarımız da. Ölçüt değerlendirmemizden bahsediyorum. İnşallah her birisi başarılı olur. Baktığımız pencere bu.



Ravza Kavakcı ile ilgili bir kampanya başlatıldı 'Ya istifa etsin ya da borcunu ödesin' şeklinde. Yine buna benzer isimler var mıdır, geçmiş dönemde belediye kaynaklarıyla veya bankamatik memuru olan?



- Mümkündür. Buna bakıyoruz. Çünkü bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı. Kuruma bir becerisini sunma le ilgili bir hedef koymalı. Siyasal iletişim, bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil. Bu birincisi etik tarafı. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var. Buna da hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar. İdari müfettişler bakıyorlar. Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz. Bize gelen ihbarları inceliyor, tarama da yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. 85 bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerinden de yönetilmiyor. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem. İştiraklere yöneticilerimiz daha yeni atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun.



Bahsettiğiniz 8 iştirakle ilgili yakında haber gelecek mi?- Bugün bile görüşmelerimiz sürüyor. Benim bile katılacağım görüşmeler var. Biz Ağustos sonu iştiraklerle ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacağını umut ediyoruz.



Bayramlaşmada 4 gün sokaklardayım dediniz. Bayramda tedbili kıyafetle denetim yapacak mısınız? Sürpriz bayramlaşmalar olacak m?- Kendimi gizlemeyeceğim. Ama bu bir fikir, böyle bir şey yapmalı mıyız diye bakacağız. Başarabilir miyim? Emin değilim. Biraz kıyafetim değişecek, onu söyleyeyim. Biraz daha spor kıyafetle, bolca yürümeli biçimde İstanbul’u dolaşmak istiyorum. Bazı alanları trafik yokken, tatildeyken insanlar gözlemler yapmak istiyorum. Birçok yer var kayda aldığımız. Ne kadarını başarabilirim, bilmiyorum. Ama yoğun bir 4 günlük bir program var. Zira 3’ncü gün UEFA heyetine bir yemeğimiz var. 4’ncü günü İngiltere’nin iki takımını süper kupada ağırlıyoruz. O maçı izleyeceğim. Bunun gibi başka planlarım var. Vazife anlamında da başka programlarımız var. Tümüyle buradayım. Darülacezede bayramlaşma da var. Onun dışında başka ziyaretlerim de var. Rastgele birilerinin kahvelerini de içerim elbet. İyi bayramlar diliyorum size de. Vakti olan basından arkadaşlarımı da bekliyorum gezilerimize. Zevkli İstanbul manzaralarını mutlaka çekeceğiz."



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