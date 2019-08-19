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Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan skandal HDP açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." diye yazdı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapılmıştı

Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan skandal HDP açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu; Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin HDP'li Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması sonrası HDP'li isimlere sahip çıktı.

İmamoğlu, şunları yazdı:

"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. 

Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #hdp #ekrem imamoğlu #chp #mardin #van #diyarbakır
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