Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yeni yanıt! "Pazar günü..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yenikapı'da araçları biriktirerek hem israfın ne denli İstanbul'un bir sorunu haline geldiğini göstermek hem de ilgili firmaya araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba, aslında devletin tüm yetkili kurumlarının, kişilerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki elinin arasına alıp, ‘Ya biz memleketin parasını nasıl koruruz' diye düşünmesi gereken bir konu. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının, polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırması çok yanlış. Bizim gibi seçilmiş insanlar, topluma hesap zorunda olan bizler, toplumun her kuruşunu mutlaka itinayla harcamalı, memleketimizin kaynaklarını en doğru yere yönlendirmeli. Bir yanlış varsa da ‘Dur' demeliyiz.

Oraya konulan fazlalık araçların, ‘Bu yanlışı mutlaka gidereceğiz' diye verdiğimiz mesajlardan sonra, 6 Mayıs-23 Haziran arası iade edilmek zorunda kalınan araçlara bütüncül baktığınızda, bunların hepsi kayıtlı bizde, yaklaşık bin 300 araçtan bahsediyoruz. Yıllık 50 milyon TL'ye yakın bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunu, 5 yıllık görev süresiyle çarptığınızda, 250 milyon TL'lik bir para yapıyor. Böyle bir israfı ortaya çıkarmamızı manipüle etmeye çalışan, polemik üretmeye çalışan akla ben şaşıyorum. Ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyordum ama artık anlamaya çalışmayı epeydir de bıraktım. Kayyım meselesini ortaya getirmek vesaire… Pazar günü şunu diyecekmiş, bunu diyecekmiş… Bunları tümü, bir polemik. Ben, Pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben, Pazar günü, İstanbullulara, 5,5 milyon metrekarelik bir ormanı, yeşil alanı nasıl açacağımın çalışmasını yapmak üzere çalışma ve gezi yapacağım o saatte. Onun için hiç umursamıyorum. Benim işim, İstanbulluya hizmet. Gezimi de paylaşacağım. Bakalım insanlar, o polemiği mi merak edecek, benim gezdiğim ormanı mı merak edecek? Ben, insanların gerçeklerle ilgilendiğini biliyorum, görüyorum, hissediyorum. Bu akıl tutulmasıdır. Aslında, ‘Nerede yanlış yaptık' demeleri lazım. Zaten bunu diyenler de var aslında iktidar partisinin içinde olup, ‘Evet, israf bizim için çok önemli bir sorundu. Ne yazık ki çok israf ettik' diyenler de var. Böyle bir ülkede tasarruf, kamu yönetiminin vazgeçilmez birinci şartı olmalıdır. İsraf, haramdır arkadaşlar. Biz, israfı engelleme konusunda kararlı olacağız. Kampanya döneminde 3 kelime söylemiştim: İsrafı engelleyeceğiz. Tasarruf, bizim ekonomi yönetimimizde karakterimiz olacak. Seferberlik, bu dönemin ruhu açısından, çalışma anlayışımız açısından karakterimizi temsil edecek. Bu kadar basit. Kimin ne söylediği, bizimle bir iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç umurumda değil. Sinek vızıltısı."

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