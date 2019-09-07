Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya Yenikapı yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu, Bakan Soylu'nun Yenikapı'da sergilenen araçlara dair "Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Buraya toplanması kamu zararı falan da değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak" diye konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bak aksamalar yaşandı diyecekler. Hayır, bu araçların hepsi ihtiyaç fazlası.

Ben polemiği meslek edinen biri değilim.

Buraya toplanması kamu zararı falan da değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak.

Açıkladığımız şeyler vardı. Yol haritamızın ana felsefesi. En güncel konu fakirlik ne yazık ki. Biz sosyal politikalarımızı, açlık sınırı altında geliri olan ailelerimize yardım ulaştıran bir dönemi başlatacağız. Kreş imalatlarımız başlıyor. Bu israfla hayatın önceliklerine, kadına, çocuğa, yoksulluğa dönük işlere ayıracağız. Kaynaklarımızı iyi kullanma konusunda çok titiz davranacağız. Bazı işler yapılmış ama yanlış yapılmış. Bazı yapıların yerine doğru işler yapılsaydı çok farklı eserler ortaya çıkardı. İstanbul'un kaynakları doğru yönetilmesi Türkiye'nin işini kolaylaştırır.

Kıyafetle ilgili ihalemizde aynı sayıda değil bakın, bir yıl sonra daha yüksek sayıda ürün almamıza rağmen 10 yerine 5 lira ödedik.

31.12 itibariyle yaklaşık olarak 6 aylık bir dönemi tamamlamış olacağız. Topluma ne kadar tasarruf ettik, hangi işleri önceledik bunları göstereceğiz. Dolayısıyla 31.12 bu bahsettiğiniz süreçlere yönelik olarak somut açıklamalar yaparak, gerekirse ince detayları açıklayarak toplumu aydınlatacağız. İhale sürecinde bir devrim yaratacağız."

(Belediyeden çıkarılan işçiler) Kampanya 7 ay sürünce bir sözün ne zaman söylendiği dile getirildiğinde insanlar risk alıyor. Ben Aralık ayında bu sözü verdim. İşini yapıyorsa, bankamatik çalışanı değilse ellemeyeceğim dedim. Ben 18 gün oradaydım bir kişiyi bile işe aldırmadım. İhtiyacım olan insanlar olmasına rağmen kimseyi işe almadım, arkadaşlarım bana gönüllü destek verdiler. Kısa süre içinde bu kadar insan neden işe alınır? Biz kim olduğuna bakamayız. Biz diyoruz ki bir bilgi bankamız olacak, bir kariyer nasıl yönetilir, toplumda iş iskan nasıl tespit edilir bunun çalışmasını yapıyoruz.

Gene başvurunuzu yapın değerlendireceğiz dedim. Bir düzelme dönemi olacak. Bizim İstanbul'da yapacağız her hamla Türkiye için örnek olmak zorunda. İstanbul lokomotif bir şehirdir. Tabii ki siyasiler bunları malzeme olarak kullanacak. Ben onların bir çoğunu tanıyorum, nasıl acımasız olduklarını, geçmişlerini, kimin nasıl vicdansız davrandığını, nasıl tek bir yöne hizmet ettiklerini biliyorum. Bana vicdanı ve aklı öğretmeye kalkmasınlar."

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