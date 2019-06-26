Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralması öncesi İBB Duyuru hesabında flaş değişiklikler! O hesaptan ilk paylaşım! Retweetler de kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralması öncesi İBB Duyuru hesabının profil ve kapak fotoğrafları değiştirildi, hesaptan paylaşılan tüm twitler silindi. 'ibbduyuru' hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu 27 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da görevi devralacak." denildi. 'ibbduyuru' kullanıcı adlı 'İstanbul' hesabı üzerinden paylaşılan gönderilen retweet edilmesi de kapatıldı

23 Haziran İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30'da görevi devralacak.



İmamoğlu'nun görevi devralmasının öncesinde İBB Duyuru Twitter hesabında flaş değişiklikler yapıldı.



Önce hesaptan atılan tüm twitler silindi.



Twitlerin silinmesinin ardından hesabın profil ve kapak fotoğrafları da değiştirildi.



Hesabın adı 'İstanbul' olarak değiştirilirken hesabın kullanıcı adı ise 'ibbduyuru' olarak kaldı.



Değişikliklerin, İmamoğlu'nun görevi devralması öncesi yapılması dikkat çekti.



O HESAPTAN İLK TWİT



'ibbduyuru' hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu 27 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da görevi devralacak." denildi.



RETWEETLER DE KAPALI



'ibbduyuru' kullanıcı adlı 'İstanbul' hesabı üzerinden paylaşılan gönderilen retweet edilmesi de kapatıldı.



ulusal.com.tr







