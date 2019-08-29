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Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkındaki paylaşımlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bazı paylaşımları yapan kişiler için yapılan şikayet üzerine dün itibariyle soruşturma başlatıldı. Emniyet müdürlükleri ve Cumhuriyet savcılıklarına gerekli talimatların yazıldığını belirten Avukat Kemal Polat, sürecin takip edildiğini bildirdi

Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkındaki paylaşımlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bazı paylaşımları yapan kişiler için soruşturma başlatıldı.

Avukat Kemal Polat, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Polat, şunları belirtti:

"İBB Başkanı müvekkilimiz sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında seviyesiz ve ahlaksız paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında şikayetimiz üzerine dün itibarıyla soruşturma başlatılmış, ilgili Em Md  ve Cum Savcılıklarına gerekli talimatlar yazılmış olup süreç takip edilmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #ibb #istanbul büyükşehir belediyesi #Kemal Polat
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