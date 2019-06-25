Son dakika haberleri... Ekşi Sözlük'te yer almıştı! 'Berat Albayrak - Özge Ulusoy ilişkisi iddiası' içeriklerine engelleme kararı çıktı! Albayrak ve Ulusoy, paylaşımlarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialarla ilgili Albayrak'ın talebi üzerine alınan mahkeme kararı uygulandı. Buna göre Ekşi Sözlük içeriklerine girmeye çalışan kullanıcıların karşısına "İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Berat Albayrak'ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadeleri çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Berber, Bakan Albayrak'a yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Özel hayatına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Twitter'dan "fotoğraflı yanıt" verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialarla ilgili karar alındı.



Ekşi Sözlük'te yer alan bilgilere göre, mahkeme kararı uygulandı.



'Berat Albayrak - Özge Ulusoy ilişkisi iddiası' başlıklı içeriğe erişmek isteyen kullanıcıların karşısına mahkeme kararı çıkıyor.



Ekşi Sözlük içeriklerinde, "İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Berat Albayrak'ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer alıyor.



Albayrak'tan iddialarla ilgili suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Berber, Bakan Albayrak'a yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Berber Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Sayın Bakanımıza yönelik gündeme getirilen çirkin ve ahlaksız iftiralara karşı tüm hukuki haklar kullanılmaktadır.



Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgili paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."



Albayrak'tan fotoğraflı yanıt



Özel hayatına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Twitter'dan "fotoğraflı yanıt" veren Albayrak, "Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinurumuz ilkokuldan mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi... Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin... Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..." ifadelerini kullandı.







ulusal.com.tr