CIA ve Mossad destekli El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ, İdlib sınırında Türkiye aleyhine kışkırtma girişiminde bulundu. Suriye Ordusu'nun kentte ilerlemesini bahane eden terör örgütü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterini yaktı, Türk Ordusu'nu hedef aldı. Provokasyonun, 11 Eylül'deki Astana zirvesi ile İdlib'de ilan edilen ateşkesten bir gün önce yapılması dikkat çekiyor. Saha kaynakları Amerikan tertibine işaret ediyor

Ateşkesten bir gün önce, kritik zirveye sayılı günler kala bazı görüntülerle başladı provokasyon girişimi. Erdoğan'ın posteri yakıldı, Türk Ordusu hedef alındı.



CIA ve Mossad destekli El Kaide'nin Suriye kolu Heyeti Tahrir Eş Şam, İdlib'de kışkırtma düğmesine bastı.



11 Eylül'de Türkiye'de Astana garantörü ülke liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesi tansiyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Erdoğan-Putin zirvesinin ardından bu kapsamda kentte 31 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi. Ulusal Kanal'a bilgi veren saha kaynaklarına göre, ABD İdlib üzerinden Astana sürecini baltalamaya dönük bir hamlede bulundu.



Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Ankara'nın terör listesinde yer alan HTŞ, İdlib sınır hattında provokasyon girişiminde bulundu.



Cilvegözü sınır kapısının karşısında, terör örgütünün kontrolünde yer alan Bab El Hava Sınır kapısında protesto gösterileri yapıldı. Gösterilerde Türkiye, Suriye Ordusu'nun operasyonlarına sessiz kalmakla suçlandı, hedef gösterildi. Sınır kapısına yürüyen provokatörler Türk Ordusu'nun sınır görevlilerini ve bazı askeri araçları taşladı. Türk Ordusu'nun açtığı kontrollü ateş sonrası ise sınırdaki hareketlilik kontrol altına alındı.



Saha kaynakları, HTŞ'nin Astana sürecini baltalamak için kaos yaratmak istediğine dikkat çekiyor. Suriye Ordusu'nun yeni operasyonlarının ardından yarım milyona yakın Suriyelinin göç edeceği iddialarını da değerlendiren kaynaklar, rakamların doğru olmadığı görüşünde. Kaynaklara göre, Suriye Ordusu'nun hedefi M4 ve M5 karayollarını kontrol altına almak.



2018 'in Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatına göre 2019'dan önce karayollarının ulaşıma açılması hedefleniyordu. Sürece HTŞ engel oldu. Terör örgütü kentte alan hakimiyetini artırdı.



Öte yandan 30 Ağustos'ta giriş çıkışlara kapatılan sınır kapısı da 31 Ağustos itibariyle yeniden geçişlere açıldı. Açılan gümrük kapısının ardından TIR yoğunluğu yaşandı.



ulusal.com.tr

