Son dakika haberleri... Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem (3 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Yukarıbağ köyünde saat 16.09'da yerin 2.1 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Yukarıbağ köyünde deprem oldu.



Deprem, saat 16.09'da meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem, yerin 2.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Edinilen bilgilere göre, deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



Depremi hisseden çok sayıda vatandaş, panik anlarını sosyal medyadan attıkları mesajla paylaştı.



SON DEPREMLER



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız