Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 18:46'da Elazığ Karakoçan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Bingöl, derinliğini 5 kilomtere olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 18:46'da Elazığ Karakoçan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı.



Kandilli Rasathanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Bingöl, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.



SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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