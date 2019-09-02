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Son dakika haberleri.... Elazığ'da deprem (02 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 18:46'da Elazığ Karakoçan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Bingöl, derinliğini 5 kilomtere olarak açıkladı.

Son dakika haberleri.... Elazığ'da deprem (02 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 18:46'da Elazığ Karakoçan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Bingöl, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elazığ #bingöl #deprem
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