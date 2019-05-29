Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli pedofili içeren kitabındaki benzer ifadelerin Elif Şafak'ın 'Mahrem' kitabında da yer aldığı ortaya çıktı. Fakat 'Mahrem', soruşturmaya tabi tutulmak yerine en çok satan kitaplardan oldu. 2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'ndan çıkan Zümrüt Apartmanı isimli kitabında çok küçük yaşta bir çocukla yaşanan cinsel ilişkinin şehvetli bir biçimde anlatılması, büyük tepki topladı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri yayınevinin önüne giderek kitabı protesto ederken, kitabın yazarı ve yayınevi sahibi gözaltına alındı.



Fakat Türkiye'de pedofili içeren tek kitap maalesef 'Zümrüt Apartmanı' değil. Hatta aylarca çok satanlar listesinden inmeyen, ödül üstüne ödüller alan bazı kitapların da pedofili içerdiği ortaya çıktı. Bunların başında ise Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabı yer alıyor. 'Mahrem'de, çocuk istismarı en açık haliyle yer alıyor. Kitabın 238, 239 ve 240. sayfaları 'Zümrüt Apartmanı'nı aratmıyor.



KİTAP HALA SATIŞTA



2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor.



ulusal.com.tr