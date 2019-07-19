Son dakika haberleri... Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan F-35 lobicilerine cevap

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır" açıklaması yaptı. İşte Karataş'ın açıklaması

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin F-35 lobicilerinin açıklamalarına yanıt verdi.



Beyazıt Karataş, şunları aktardı:



"#MilliMuharipUçağımızıYapalım



Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır.



Bu projede kalmış olsaydık;



- Egemenliğinizi artık tam olarak ABD'ye rehin verecektiniz.



- Türk Hava Kuvvetleri, %100 ABD'ye bağımlı olacaktır.



- F-35'lerin ömür devri boyunca işletme-idame konusunda satın alma için harcadığınız yaklaşık 10 Milyar Dolar hariç en az 5-6 kat fazla harcama yapacaktınız.



- F-35'ler için ABD'ye 70-80 Milyar Dolar ödeyecektiniz."



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