Son dakika haberleri... Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan F-35 lobicilerine cevap

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin F-35 lobicilerinin açıklamalarına yanıt verdi.
Beyazıt Karataş, şunları aktardı:
"#MilliMuharipUçağımızıYapalım
Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır.
Bu projede kalmış olsaydık;
- Egemenliğinizi artık tam olarak ABD'ye rehin verecektiniz.
- Türk Hava Kuvvetleri, %100 ABD'ye bağımlı olacaktır.
- F-35'lerin ömür devri boyunca işletme-idame konusunda satın alma için harcadığınız yaklaşık 10 Milyar Dolar hariç en az 5-6 kat fazla harcama yapacaktınız.
- F-35'ler için ABD'ye 70-80 Milyar Dolar ödeyecektiniz."
ulusal.com.tr
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır" açıklaması yaptı. İşte Karataş'ın açıklaması
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin F-35 lobicilerinin açıklamalarına yanıt verdi.