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Son dakika haberleri... Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan F-35 lobicilerine cevap

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır" açıklaması yaptı. İşte Karataş'ın açıklaması

Son dakika haberleri... Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan F-35 lobicilerine cevap

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin F-35 lobicilerinin açıklamalarına yanıt verdi.

Beyazıt Karataş, şunları aktardı:

"#MilliMuharipUçağımızıYapalım

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının maddi kayıplarına ilişkin cılız ve yetersiz kalan F-35 lobicilerinin açıklamalarına özet cevabımdır.

Bu projede kalmış olsaydık; 

- Egemenliğinizi artık tam olarak ABD'ye rehin verecektiniz.

- Türk Hava Kuvvetleri, %100 ABD'ye bağımlı olacaktır.

- F-35'lerin ömür devri boyunca işletme-idame konusunda satın alma için harcadığınız yaklaşık 10 Milyar Dolar hariç en az 5-6 kat fazla harcama yapacaktınız. 

- F-35'ler için ABD'ye 70-80 Milyar Dolar ödeyecektiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #beyazıt karataş #F-35
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