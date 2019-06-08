Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal canlı yayınında ABD'nin mektubunu değerlendirdi. ABD'nin bu yaptığının çok büyük bir terbiyesizlik olduğunu söyleyen Pekin, "ABD zaten patriotları vermeyecek. Türkiye, S-400'den vazgeçerse bundan sonra hiçbir şeyin arkasında duramaz. Türkiye, bu konuda asla taviz vermemeli" dedi

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Gülben Başyiğit'in sunduğu haber bülteninde ABD'nin mektubunu değerlendirdi.



Pekin, ABD'nin bu yaptığının çok büyük bir terbiyesizlik olduğunu söyledi.



Emekli Korgeneral Pekin, "ABD zaten patriotları vermeyecek" dedi.



İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye, S-400'den vazgeçerse bundan sonra hiçbir şeyin arkasında duramaz" şeklinde konuştu.



Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye, bu konuda asla taviz vermemeli" ifadelerini kullandı.



Amerika, Türkiye'yi bu kez mektupla tehdit etti. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması talebinde bulundu. Çözüm olmaması durumunda atılacak adımları sıralayan Amerikalı Bakan Vekili, tehditler savurdu.



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