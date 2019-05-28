Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" açıklaması yapıldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Pençe Operasyon Planı kapsamında dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi