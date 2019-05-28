Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Irak'ın kuzeyine başlatılan kara ve hava harekatını Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında değerlendirdi.
Erenel, "Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.
ulusal.com.tr
Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Ulusal Kanal'da Irak'ın kuzeyine başlatılan kara ve hava harekatını değerlendirdi. Erenel, "Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor" dedi
Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Irak'ın kuzeyine başlatılan kara ve hava harekatını Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında değerlendirdi.