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Son dakika haberleri... Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel: Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Ulusal Kanal'da Irak'ın kuzeyine başlatılan kara ve hava harekatını değerlendirdi. Erenel, "Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor" dedi

Son dakika haberleri... Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel: Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Irak'ın kuzeyine başlatılan kara ve hava harekatını Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında değerlendirdi.

Erenel, "Bu harekatı, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti birlikte yapıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye #ırak #pençe harekatı
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Irak'ın kuzeyi Hakurk'a harekat başlatıldı! Savaş uçakları ateş altına aldı! Bölgede patlama sesleri
Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" açıklaması yapıldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Pençe Operasyon Planı kapsamında dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi
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