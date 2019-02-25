Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mart ayı içinde İstanbul Maltepe'de miting yapma kararı aldı. Kararı EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, ilk kez Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı. Kotan, Mart ayında yapılacak mitingin zamanına ilişkin ise resmi görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar alanlara iniyor.



İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Ankara'da salon toplantılarıyla kitlesel basın açıklaması yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, şimdi de mitingi yapma kararı aldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, "Geçen hafta il başkanlarımız İstanbul'daydı. Bu hafta da il temsilcilerimiz İstanbul'a gitti toplantı yapıldı. Orada yeni kararlar alındı. Maltepe'de miting yapma kararı aldık." dedi.



Kararı Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, Ulusal Kanal'da açıkladı.



Kotan, "Genel Başkanımız valilikle resmi görüşmeleri yapıyor. İzin için gerekli evraklar teslim edilecek." diye konuştu.



Aydınlık gazetesi yazarı Yıldırım Koç da EYT sorununu değerlendirdi. İktidardan gelen "EYT mali olarak devlete büyük yük olur" açıklamalarına yanıt veren Koç, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nasıl kaynak yaratabileceğini açıkladı.





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