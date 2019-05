Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, açıklama yaptı. Özüpak, açıklamasında "Üzüldüğüm bir konuyu da dile getirmeden edemeyeğim, Sosyal medayada derneğimiz ve şahsım adına yapılan karalamalardan yazışmalardan inanın ben utanıyorum. Para almışız, chp nin arka bahçesi olmuşuz, görüşülenleri saklıyormuşuz, Siyasi kariyer peşindeymişiz vs vs. İnanın bu düşünceleriniz bizlerin davadaki azmimizi kırmaktan, davamıza zarar vermekten başka bir şey değildir. Dışardan davulun sesi hoş gelir biliriz. Sorumluluk alın diyince de mazaretler sıralanır." ifadelerini kullandı

Değerli Arkadaşlarım,

Hep dedik demeye devam ediyoruz. Biz KOCAMAN EYT AİLESİ OLDUK.



Hiç kimse birbirini tanımıyor, her türlü seçmen kitlesi var, lazı , çerkezi, alevisi, sünnisi, kürdü türkü İle kocam bir aile.



Sadece Sosyal medayadan birbirimizi tanıdığımız arkadaşlarımızla toplantılarımızda mitinglerimizde aynı amaçla yanyana geldik.

Yıllarca tanıyormuşcasına dost olduk kardeş olduk.



Gruplar ve platform olarak sürdürdüğümüz davada 2015 yılında resmi kimlikle yol almaya başladık.



2018 yılından ve bu ana kadar sayısız toplantı 2 miting yaptık kurumsal kimlikle Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında gündem olduk.

Kızılcahamam toplantısında açıklandığı üzere yerel seçimlerde özellikle ekonomi ve eyt ailesi olarak kendimizi gösterdik.



25.05 de Cumhur ittifakı sayın İBB ADAYI Binali YILDIRIM beyle görüştük. 4447 mağduriyeti ve abo oranlarının etkilerinin anlatımı, çözüm üretilmesinin önemi ve Cumhurbaşlanımızdan randevu talebinde bulunduk.



Millet ittifakı İBB Adayı Ekrem İMAMOĞLU,

Yasanın çözümünün mecliste olduğunu fakat yaşanan sorunlarımıza istinaden bir masa kuracağını belirtti.



Saadet Partisi İBB adayı Necdet GÖKÇINAR bey, her zaman yanımızda olduklarını belirterek davetimize icabet ederek mitingimize gelen aday olarak söz hakkı verdık.



Bu seçim yerel seçim, tabiki sorunlarımızı yerel seçimler çözmeyecek. Lakin bizi dikkate almaları adına elimizdeki tek yaptırım gücümüz örgütlü olmak birlik olmakla beraber vatandaşlık görevimiz oyumuz.



O kadar kıymetli ve önemli ki oylarımız. Yerel secimde olsa genel secimde olsa siyasetçilerin peşinde olduğu da budur.



Herkesin söz hakkına sahip olabilmesi için geçerli oy kullanmasını istiyoruz.



Değerli arkadaşlarım,



Yenikapı'da gerçekleştirdiğimiz mitingimiz, VARIZ, BİRİZ, BİRLİKTEYİZ ve BURADAYIZ, YOK SAYAMAZSINIZ diye çıktığımız yolda ikinci mitingimiz. Bütün basında yer aldık, davamızda ses olduk.



Katılım yapan destek veren herkese teşekkür ederiz .



Sevgili arkadaşlarım,



Üzüldüğüm bir konuyu da dile getirmeden edemeyeğim,

Sosyal medayada derneğimiz ve şahsım adına yapılan karalamalardan yazışmalardan inanın ben utanıyorum.

Para almışız, chp nin arka bahçesi olmuşuz, görüşülenleri saklıyormuşuz,

Siyasi kariyer peşindeymişiz vs vs.



İnanın bu düşünceleriniz bizlerin davadaki azmimizi kırmaktan, davamıza zarar vermekten başka bir şey değildir.

Dışardan davulun sesi hoş gelir biliriz. Sorumluluk alın diyince de mazaretler sıralanır.



Bizim işimiz, hak davamız.



Gönüllülükle yürüttüğümüz davamızda sorumluluk anlayışımız ile kurumsal kimliğimiz her zaman ön planda tuttuğumuzdur. Devlet erkanı ile bu kimlikle yol aldık.



Biz mitingimize cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkesi davet ettik.

Katılım yapanlara tabiki söz hakkı tanıyacağız.



Karalamalarda eleştirilerde ve iftiralarda bulunanlar, Sessizliğimizde, sanıyorlar ki haklılar.



Oysaki;



Bir kurumun varlığı ve temsilliği ile cevap vermiyoruz.

Gelin dedik bir kurumsal kimlikle yol almanın önemini anlamalarını görmelerini istemekten öte gitmedik. Kimseyi üyeliğe zorlamadık. Bu gönüllük işidir. Sosyal medyada Polemiklere, tartışmalara çekilmek istenildikçe davamıza gelen zararları idrak edemeyenlere,



BU VESİLE İLE KARALAMALARDA BULUNANLARA, ELEŞTİRENLERE VE İFTİRA ATANLARA SÖZÜMÜZ;



gelin derneğe üye olun, taşın altına elinizi koyun ve daha iyisini yapacaklarınızla ben yönetirim diyene, bugunkü başkanlığımı seve seve, hemen bırakabileceğimi bildiririm.



Düşünün,



Yasa 20 yıldır yürürlükte 2018 Marttan aktif hale gelen 1 yıl 2 aylık süreçte kurumsal kimlikle hep birlikte Türkiye'mize ve dünyaya mücadelemizi gösterdik. Kabul gördük, tanındık. 20 yıl evvel Kanun koyucular, yasayı çıkarırken düşünülmüş ve denilmiş ki biz bu yasayı çıkaralım dernekleşsinler başınada falanca kişi gelsin yeni hükümet olacaklarda bu kadına ve derneğe tavır alsın ve bu yasayı çıkarmayalım diye mi karar almışlar.

Böyle bir sığ düşünce olabilir mi?



Değerli arkadaşlarım,



Bizler gönüllülükle yürüttüğümüz davamızda bu birlikle, birlikteliğimizle KAZANACAĞIMIZA İNANIN. GÜÇ BİZİZ.



Derneğimiz ve şahsım adına yapılan karalamalarda bu arkadaşlarımızı sığ düşüncelerden kurtulmalarını, destek olmaları gereken davamızın olduğunu hatırlatıyor ve birlikte yol almayı umut ediyorum.



Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım."



