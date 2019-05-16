Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün akşam iftarda buluştuğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu konuda bir bilgileri olmadığını belirtti. Arslan, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili geniş bir talep var. Bununla ilgili bir çalışma yapılacaksa olumlu buluruz. Özel sektörde prim gününü doldurdu diye işten atılan, ama emekli olamayan binlerce emekçi var. Bunların sorunlarının giderileceği bir sistem olursa mutlu oluruz. 1999’da IMF’nin baskısıyla emeklilik yaşı kademeli olarak artırılırken ‘mezarda emekliliğe hayır’ demiştik. 4 çalışanla 1 emekliyi finanse edecektik. Yasa çıkarken 1 emekliye 1.82 çalışan düşüyordu. Oran, bugün geldiğimiz noktada da 1.8. Bunun birçok nedeni var ama nedeni tabii ki çalışanlar değil” diye konuştu

Arslan, Bakan Albayrak’ın daha önce dile getirdiği kıdem tazminatıyla ilgili tarafların ne zaman bir araya getirileceği ve kendilerine bu konuda bir yasa taslağı sunulup sunulmadığına ilişkin soruları yanıtladı. Arslan, şu ana kadar hükümetten kendilerine taslak, teklif, bilgi notu gelmediğini, görüşme takvimine yönelik bir bilgi de verilmediğini söyledi.Arslan, işsiz sayısının 4 milyonu aştığına dikkat çekerek, “İşsiz sayısındaki artış sendikalar için, çalışma hayatı için önemli bir tehdit unsuru. Sadece işsizler için değil işi olanlar için de tehdit unsuru” diye konuştu.Yüzde 14.7’lik işsizlik oranında ocak ayına göre bir değişme olmamasının işin sevindirici kısmı olduğunu kaydeden Arslan, genç işsizlik oranının yüzde 26’ya tırmandığına dikkat çekti. Arslan, istihdam teşviklerinin istihdam oluşturmada bir noktaya kadar etkili olduğunu, esas olanın yeni yatırımlarla yeni istihdam olanakları sağlamak olduğunu belirtti. Arslan, “Yatırımları daha çok teşvik etmek ve bütün bunlarla birlikte daha çok işsizlik stoklarını eritmeye dönük bir dizi programları da güçlendirerek devam etmek gerekiyor. İstihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması için hükümeti her zaman teşvik ettik. Daha fazla istihdamın teşvik edileceği düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.Arslan, kayıtdışı istihdamda yaşanan 1.3 puanlık artışa da dikkat çekti. Daha önce zaten yüzde 32 gibi yüksek bir oranda olan kayıt dışı istihdamın yüzde 33.3’e çıkmasını çok kaygı verici bulduklarını belirten Arslan, kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama ve sosyal güvenlik sistemine büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, geçen yıl 1 milyon taşeron işçi kadroya alınırken, 100 bin işçinin kadroya alınmadığını belirtirken, kadroya alınanların yüzde 4+4 olarak artırılan ücretlerinin 2019 enflasyonuna oranlı olarak artırılmasını istediklerini söyledi. Arslan, bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil, konuyla ilgili herkese ilettiklerini, bunun olması konusunda ısrarlarını sürdürdüklerini anlattı.Arslan, istihdam teşviklerinin işsizlik fonundan finanse edilmesine yönelik bir soru üzerine, işsizlik fonunun kuruluş amacının işsizlerin yararlanması olduğunu ama gelinen noktada sistemden en az işsizlerin yararlandığını belirtti. Arslan, “Biz işsizlik fonundan ödenen teşvikleri belli ölçüde makul karşılarız, ama sistemin tüm teşviklerinin işsizlik fonundan karşılanmasını doğru bulmuyoruz. GAP için ayrılan 10 milyar lira para bile geri ödenmedi. Geçen yıl da kamu bankalarına 10 milyar gibi bir kaynak aktarıldı” diye konuştu.Bu tür kaynak aktarımlarının işçi ve işverenlerin rızası dışında yapıldığını kaydeden Arslan, işsizlik maaşından yararlanma bakımından kapsamın genişletilmesini, hak kazanma şartlarının kolaylaştırılmasını, işsizlik maaşlarının artırılmasını istediklerini söyledi.