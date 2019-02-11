banner1002
Altın ne kadar
Altın ne kadar
72 terörist etkisiz hale getirildi
72 terörist etkisiz hale getirildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi
Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler Ankara'dan mağduriyetlerini haykırdı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, büyük Ankara buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan EYT SYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Yaptığımız her toplantıda birleşip adeta çığ gibi büyüdük ve nihayet başkentimize kavuştuk. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanıbaşlarında bulunarak toplandık. Ata'nın evlatları ülkenin kalbinde, mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanın iade edilmesini istemek, boş bir iş değildir." dedi. Özüpak, ayrıca, "Sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler Ankara'dan mağduriyetlerini haykırdı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), dün büyük Ankara buluşmasını gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan EYT'liler, haklarını istedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak buluşmada bir konuşma yaptı.

Seçim uyarısında bulunan Boran Özüpak, yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Özüpak şunları söyledi:

"Yaptığımız her toplantıda birleşip adeta çığ gibi büyüdük ve nihayet başkentimize kavuştuk. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanıbaşlarında bulunarak toplandık. Türkiye'nin birçok yerinden seslendik, bu kez buradan onlara en yakın yerden haklılığımızı haykırıp sesimizi duyuracağız. Çünkü, Ata'nın evlatları ülkenin kalbinde mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanın iade edilmesini istemek, boş bir iş değildir. Ekonomik sıkıntıları göğüsleyenler, sabırsızlık içerisinde haklarının iade edilmesini ümit ederken ve toplumsal sorunlara çözüm bekleyenler var oldukça hiçbir seçim sonucu öngörülebilir değildir. İktidarların başarısı ancak milletin sesine kulak verilip mağduriyetlerinin giderilebildiği müddetçe devam eder. Hanemizin vefası sağlanmadıkça milli şuuru oluşturmak zordur. Şunu bir kez daha yenilemekte fayda görüyorum. Biz emeklilikte yaşa takılanlar olarak izinsiz hiçbir gösteri yapmadık, yapmayacağız. Tahriklere kapılmayacağız. Kamu malını üreten biziz, kırık dökmeye çalışanlara asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da haklı davamıza katkıda bulunacak istisnasız herkese minnettar olacağız."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #eyt #ankara #emeklilikte yaş takılanlar
İlişkili Haberler
Son Dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ankara'dan seslendi: Sandıkta hesap soracağız (EYT)
Son Dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ankara'dan seslendi: Sandıkta hesap soracağız (EYT)
Haklarını almak isteyen on binlerce Emeklilikte Yaşa Takılan mağdur, büyük buluşma için Ankara'ya akın etti. Anıtkabir'de bir araya gelen binlerce vatandaş daha sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezine gitti. Salonlar doldu taştı. Türkiye'nin dört bir yanından hükümete seslerini duyurmak için başkente giden Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, sorunlarının giderilmesi için ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını istedi
Son dakika haberleri... Büyük Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT buluşması uyarısı
Son dakika haberleri... Büyük Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT buluşması uyarısı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) düzenlediği büyük buluşma öncesi Dernek Başkanı Gönül Boran uyarılarda bulundu. Yola çıkan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Boran, yollarda emniyet birimlerine yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi. Boran, "Sakinlikle, sağ sağlim kavuşmak dileğiyle. Bizler sizleri bekliyor olacağiz." ifadelerini kullandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.