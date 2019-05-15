Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Maltepe'de miting yapmak için bugün İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Maltepe'de miting yapmak için bugün İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.



Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:



"Valilik makamına sunulan 14/05/2019 tarihli yazılı müracaatınız ile Gönül Boran Özüpak başkanlığında yedi (7) kişilik düzenleme kurulu tarafından, 26.05.2019 tarihi, 12.00-15.00 saatleri arasında, Maltepe Sahil Miting Alanı isimli yerde 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konulu açık yer toplantısı düzenlenmek istenildii bildirilmiştir.



2911 Sayılı Kanuna göre düzenlenmek istenilen toplantı ile ilgili olarak verilen dilekçe ve ekleri incelemek üzere teslim alınmıştır.



İş bu alındı belgesi tarafımızdan tanzimle bir sureti düzenleme kuruluna verilmiştir."



ulusal.com.tr



