banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler'den İstanbul Valiliğine ikinci miting için başvuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Maltepe'de miting yapmak için bugün İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler'den İstanbul Valiliğine ikinci miting için başvuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Maltepe'de miting yapmak için bugün İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Valilik makamına sunulan 14/05/2019 tarihli yazılı müracaatınız ile Gönül Boran Özüpak başkanlığında yedi (7) kişilik düzenleme kurulu tarafından, 26.05.2019 tarihi, 12.00-15.00 saatleri arasında, Maltepe Sahil Miting Alanı isimli yerde 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konulu açık yer toplantısı düzenlenmek istenildii bildirilmiştir.

2911 Sayılı Kanuna göre düzenlenmek istenilen toplantı ile ilgili olarak verilen dilekçe ve ekleri incelemek üzere teslim alınmıştır.

İş bu alındı belgesi tarafımızdan tanzimle bir sureti düzenleme kuruluna verilmiştir." 

ulusal.com.tr

Etiketler; #maltepe #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.