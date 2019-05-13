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Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler dilekçeyi sunuyor! "Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler hazır mısınız?" İşte ayrıntılı açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul'un Maltepe ilçesinde büyük miting için harekete geçti. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Emeklilikte yaşa takılanlar, hazır mısınız?" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler dilekçeyi sunuyor! "Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler hazır mısınız?" İşte ayrıntılı açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Adına Başkan Gönül Boran Özüpak 'Önemli' başlığıyla bir açıklama yaptı.

Özüpak, "Emeklilikte yaşa takılanlar, hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Gönül Boran Özüpak, şu ifadeleri kullandı:

"ÖNEMLİ!!! 

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

Hazır mısınız?

26 Mayıs 2019 tarihle TÜM TÜRKİYE katılımlı #BİZİMKİSİBİRHAKMÜCADELESİ diye haykırmaya.

Hedef 2 milyonla MALTEPE MİTİNG alanında bululmak içi dilekçemizi sunuyoruz. 

EYT SYDD
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Gönül Boran Özüpak"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #istanbul #maltepe #eyt sydd #miting #dilekçe
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