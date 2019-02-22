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Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler için Beştepe'ye gittiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), illerde yaptıkları buluşmada, gelen mağdur EYT'lilerden imzalar toplandığını açıkladı. EYT'lilerden toplanan bu imzaların bugün Beştepe'ye teslim edildiği bildirildi

Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler için Beştepe'ye gittiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından dernek olarak problemlerinin çözülmesi için illerde yapılan buluşmalarda imzalar toplandığının bilgisi paylaşıldı.

Toplanan bu imzaların bugün Beştepe'ye teslim edildiği bildirildi.

EYT'LİLER ETİKET ÇALIŞMASI YAPTI

EYT'liler imzalar için sosyal medya ağı Twitter'da etiket çalışması yaptı.

Etiket çalışması temalarının toplanan imzalar olduğunun altı çizilirken etkinlikte etiket olarak da '#EYTninİmzalarıBeştepede' kullanıldı.

On binlerce mesajın atıldığı etiket, sosyal medyada gündem oldu.

"VARIZ, BURADAYIZ, KAZANACAĞIZ"

Etikete, EYT SYDD Başkanı Gönül Boran da etikete destek veren bir paylaşım yaptı. Boran, "Varız, buradayız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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