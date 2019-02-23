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Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden hükümete 'gündemimizde yok' tepkisi! EYT'lilerden sandık mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden hükümetin açıklamasına tepki geldi. EYT'nin gündemlerinde olmadığını söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösterildi. EYT'liler, "Seçim zamanı bizim de gündemimizde olmayacaksınız. AKP VE MHP de bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden hükümete 'gündemimizde yok' tepkisi! EYT'lilerden sandık mesajı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "EYT gündemimizde yok" açıklamasına emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden sert tepkiler geldi.

Yerel seçimlerin yaklaştığını belirten EYT'liler, hükümete sandıkta cevap vereceklerini belirtti.

EYT'liler açıklamaya tepki gösteren mesajlar paylaştı.

Paylaşılan mesajlar şöyle:

"Onlarda EYT'nin gundeminde yok zaten önemli değil.

Seçim zamanı bizim de gündemimizde olmayacaksınız.

AKP VE MHP de bizim gündemimizde yok.

EYT yasası çıkmazsa oy değil günahımı bile vermem.

Tek gündem EYT gündemimizde yok demek çok ağır geliyor başka bir açıklama yapsanız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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