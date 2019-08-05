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SON DAKİKA HABERLERİ... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemi BES ile ilgili çalışma hayatı uzmanı Mehmet Akkaya, tek tek kritik açıklamalar yaptı

Emeklilikte yaşa takılanların haklı olduklarını halka anlatmak için önemli bir noktayı gözden kaçırdığını belirten çalışma hayatı uzmanı Mehmet Akkaya, "Bireysel emeklilik şirketlerine alan açmak için, emeklilik yaşı uzatıldı, emekli maaşları düşürüldü. Vatandaşları SGK'dan emekli olamaz, olursa da geçinemez hale getirip SGK'dan kaçmasını sağlamak için bunlar yapıldı. O nedenle emeklilikte yaş engeline takılanlar, bireysel emeklilik sistemini anlatmadan 'EYT ucubesi'ni topluma anlatamaz" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemi BES ile ilgili çalışma hayatı uzmanı Mehmet Akkaya, tek tek kritik açıklamalar yaptı

Çalışma hayatı uzmanı Mehmet Akkaya, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan, milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

YouTube kanalı Mesai Saati'nde Tarık Tekgözli'ye konuk olan Mehmet Akkaya, bürokratların hükümeti yanlış yönlendirdiğini savundu. 

Planda bireysel emeklilik sistemi ile kıdem tazminatının tek bir fon altında birleştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Akkaya, Türkiye'de faaliyet gösteren bireysel emekli şirketlerinin yabancı sermaye gruplarının egemenliği altında olduğuna dikkat çekti. 

Akkaya, bireysel emeklilik şirketlerinin batması halinde hem kıdem tazminatlarının hem de emekli maaşlarının yanmayacağının garantisi olmadığına işaret ederek, "Bu girişim sosyal güvenlik sistemine son darbe niteliği taşıyor" dedi. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

Emeklilikte yaşa takılanların haklı olduklarını halka anlatmak için önemli bir noktayı gözden kaçırdığını belirten Akkaya, özetle şöyle konuştu: 

"Bireysel emeklilik şirketlerine alan açmak için, emeklilik yaşı uzatıldı, emekli maaşları düşürüldü. Vatandaşları SGK'dan emekli olamaz, olursa da geçinemez hale getirip SGK'dan kaçmasını sağlamak için bunlar yapıldı. O nedenle emeklilikte yaş engeline takılanlar, bireysel emeklilik sistemini anlatmadan 'EYT ucubesi'ni topluma anlatamaz. Bireysel emeklilik sistemi demek, SGK'nın tasfiye edilmesi demektir."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #sgk #sosyal güvenlik kurumu #kıdem tazminatı #mehmet akkaya #tarık tekgözli #youtube
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