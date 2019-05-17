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Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden çok önemli çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, 19 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te İzmi̇r Fuar Gençli̇k Ti̇yatrosunda yapılacak olan toplantı için önemli bir açıklama yaptı. Avcı, "Toplantıya tüm İzmi̇r ve Egeli̇ yaş mağdurları davetli̇di̇r. Davamızın i̇vme kazandığı bu dönemde herkesi̇n toplantımıza katılması gücümüzü ortaya koymak açısından çok önemli̇di̇r" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden çok önemli çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, önemli bir çağrıda bulundu.

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te İzmi̇r Fuar Gençli̇k Ti̇yatrosunda yapılacak toplantıya tüm İzmi̇r ve Egeli̇ yaş mağdurları davetli̇di̇r. 

Davamızın i̇vme kazandığı bu dönemde herkesi̇n toplantımıza katılması gücümüzü ortaya koymak açısından çok önemli̇di̇r. 

Toplantıda görüşmek üzere."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #izmir #mustafa avcı
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