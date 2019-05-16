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Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden İstanbul kararı: Değiştirildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul'da yapılması için başvurulan büyük mitingin yerinin Yenikapı olarak değiştirildiğini duyurdu

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden İstanbul kararı: Değiştirildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul'da yapılması için başvurulan büyük mitingin yerinin Yenikapı olarak değiştirildiğini açıkladı.

Sosyal medyadan 'önemli duyuru' başlığıyla açıklama yapan Özüpak, "Emeklilikte yaşa takılanlar, 26 Mayıs 2019 Maltepe miting alanı müsait olmadığından başvurumuz Yenikapı miting alanı olarak değiştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

EYT SYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Ulusal Kanal canlı yayınında, "26 Mayıs Maltepe miting meydanı için bugün başvurumuzu yaptık. Az önce valilikten geldim. Orada başvurumuzu yaptık. Yine bütün mağdurlarımızla birlikte, izinimiz onaylandığı anda yine kardeşlik havasında sadece ve sadece Türk bayraklarıyla o alanı bu sefer daha fazlasıyla dolduracağız. Gücümüz artacak. Bu mağdurların hepsini bir araya getirmeyi hedefliyoruz" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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