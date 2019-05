Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İstanbul'da 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan randevu talep ettiklerini açıkladı

Özüpak'ın açıklaması şöyle:



"ÖNEMLİ !!!



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



Haklılığımızı her yerde, her ortamda dile getirmeye devam edeceğiz.



Bıkmadan, Yılmadan, Pes etmeden.



Toplumsal sorunumuz görmezden gelinemez.



Bizler, Varız, Biriz, Birlikteyiz ve Buradayız.



Bizi gören, bizi anlayan ve yanımızda olanlarla yol yürüyeceğimizi her toplantımızda dile getirdik..



Her daim yinelediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Bey'den,



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali YILDIRIM Bey' den,



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU Bey'den randevu talep ettik.



Bilgilerinize sunarız."



