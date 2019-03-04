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Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT SYDD'den 31 Mart en son yerel seçim anketi sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, 31 Mart 2019 yerel seçim anketleriyle ilgili çalışma yaptı. Çalışmada 30 bin mesaj hedefi koyuldu. Etiket çalışmasının temasının emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlere etkisi olduğu ifade edildi. Çalışmada etiketin '#AnketlerdeEytÇıktı' olduğu paylaşıldı. Duyuruda, "Anketler, EYT'yi çözün diyor" ifadeleri yer aldı

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT SYDD'den 31 Mart en son yerel seçim anketi sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından çağrı yapılarak Twitter etkinliğine katılım sağlanılması istendi.

"Twit, twit, twit. Yorulmadan, usanmadan twit" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada etiket çalışmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Etiket çalışmasının temasının emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlere etkisi olduğu ifade edildi.

Etkinlikte hedefin 30 bin mesaj olduğu, bir önceki çalışmada 20 bin mesaj atıldığı vurgulandı.

Çalışmada etiketin '#AnketlerdeEytÇıktı' olduğu paylaşıldı. Duyuruda, "Anketler, EYT'yi çözün diyor" ifadeleri yer aldı.

"HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran da etiket çalışması kapsamında mesaj attı. Boran, mesajında, "Haklılığımızın göstergesidir. #AnketlerdeEytÇıktı" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yerel seçim anketi sonuçları #en son yerel seçim anketi #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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