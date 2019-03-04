banner1002
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
Muz konteynerinde kokain bulundu
Muz konteynerinde kokain bulundu
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin kurduğu dernekten 31 Mart son yerel seçim anketleriyle ilgili çalışma

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, 31 Mart 2019 yerel seçim anketleriyle ilgili çalışma yaptı. Çalışmada 30 bin mesaj hedefi koyuldu. Etiket çalışmasının temasının emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlere etkisi olduğu ifade edildi. Çalışmada etiketin '#AnketlerdeEytÇıktı' olduğu paylaşıldı. Duyuruda, "Anketler, EYT'yi çözün diyor" ifadeleri yer aldı

Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin kurduğu dernekten 31 Mart son yerel seçim anketleriyle ilgili çalışma

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından çağrı yapılarak Twitter etkinliğine katılım sağlanılması istendi.

"Twit, twit, twit. Yorulmadan, usanmadan twit" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada etiket çalışmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Etiket çalışmasının temasının emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlere etkisi olduğu ifade edildi.

Etkinlikte hedefin 30 bin mesaj olduğu, bir önceki çalışmada 20 bin mesaj atıldığı vurgulandı.

Çalışmada etiketin '#AnketlerdeEytÇıktı' olduğu paylaşıldı. Duyuruda, "Anketler, EYT'yi çözün diyor" ifadeleri yer aldı.

"HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran da etiket çalışması kapsamında mesaj attı. Boran, mesajında, "Haklılığımızın göstergesidir. #AnketlerdeEytÇıktı" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #en son yerel seçim anketi #yerel seçim anketi sonuçları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.