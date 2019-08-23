Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" açıklaması yapıldı. Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği, Emine Bulut cinayetiyle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" açıklaması yapıldı.



Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği, Emine Bulut cinayetiyle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.



Yapılan açıklama şu şekilde:



"Kırıkkale ilimizde 18/08/2019 tarihinde Emine BULUT'un boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayma ilişkin görüntülerin sosyal ve görsel medyada yer alması üzerine basın açıklaması yapılmasma lüzum görülmüştür .



18/08/2019 tarihinde, Emine BULUT (38), yanmda kızı Fatma Bilge VARAN olduğu halde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai VARAN (43) ile Kınkkale ilimiz, Hüseyin Kahya Mahallesi, 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında çıkan tartışma sonucu, Fedai VARAN' ın, eski eşi Emine BULUT' u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafmdan ilk müdahalenin ardmdan, Kınkkale Yüksek ihtisas Hastanesine kaldınlan Emine BULUT' un burada yaşamını yitirdiği, Olayın faili olan Fedai VARAN' ın, olaydan kısa bir süre sonra, Kınkkale ili, Bahşili köprüsü altında yakalandığı,



Şüpheli Fedai VARAN, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18/08/2019 tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'nin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlammştır. Halen Kınkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.



Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.



Olayla ilgili, Kınkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir. "



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